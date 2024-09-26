Визит Зеленского в США — какие встречи проходят в Вашингтоне

Владимир Зеленский с первой леди и супругами Байденами в Вашингтоне. Фото: instagram.com/zelenskyy_official

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в ходе визита в США провели ряд встреч. В частности, состоялась встреча лидера Украины и его супруги с Джо и Джилл Байденами.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Instagram в четверг, 26 сентября.

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Во время визита в Вашингтон супруги Зеленские встретились с Байденом и его женой.

"Ценим ту помощь, которую предоставил американский народ для поддержки Украины в защите жизни от российского террора. Это то, что действительно помогает нам быть сильными и продолжать бороться за нашу свободу", — написал Владимир Зеленский в Instagram.

В Вашингтоне у Президента Украины Владимира Зеленского запланирован ряд встреч с представителями обеих партий в Конгрессе, президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис. Также лидер Украины посетил Капитолий, чтобы встретиться с американскими законодателями.

Напомним, 22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыли в Соединенные Штаты Америки. Зеленский подчеркнул, что основная задача — укрепление Украины и защита всех граждан.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Джо Байден и лидеры 30 других стран подписали совместную декларацию членов G7 и ЕС по восстановлению Украины, подтвердив, среди прочего, свои обязательства заморозить российские активы до выплаты Россией репараций.