Імпічмент у США — Трамп похвалив позицію Зеленського

Зустріч президента Зеленського і Дональда Трампа. Фото: Укрінформ

Кандидат у президенти Сполучених Штатів від республіканців Дональд Трамп перед зустріччю з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що у них "чудові відносини". Він також похвалив дії Зеленського під час спроби оголосити Трампу імпічмент під час його президентства.

Про це повідомляє "Європейська правда" у п'ятницю, 27 вересня.

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Трамп похвалив Зеленського

Трамп наголосив, що "Україна проходить через пекло" і це "жахлива ситуація". Він також похвалив Зеленського за те, як той діяв під час спроби оголосити Дональду Трампу імпічмент за нібито тиск на Україну питанням військової допомоги.

"Він чітко сказав, що президент Трамп не зробив нічого неправильного. Він сказав це дуже чітко й однозначно. І ці "яструби" з імпічментом змушені були одразу відступитися", — сказав Трамп.

Він також додав, що у нього із Зеленським "дуже гарні відносини", і одразу сказав те саме про відносини з диктатором Росії Володимиром Путіним. Також Трамп заявив, що бачить можливість швидко домовитися про припинення війни.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку стартувала зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Вони обговорять війну Росії проти України та шляхи досягнення миру.

Також ми повідомляли, що 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.