Импичмент в США — Трамп похвалил позицию Зеленского

Встреча президента Зеленского и Дональда Трампа. Фото: Укринформ

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что у них "прекрасные отношения". Он также похвалил действия Зеленского во время попытки объявить Трампу импичмент во время его президентства.

Об этом сообщает "Европейская правда" в пятницу, 27 сентября.

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Трамп похвалил Зеленского

Трамп подчеркнул, что "Украина проходит через ад" и это "ужасная ситуация". Он также похвалил Зеленского за то, как тот действовал при попытке объявить Дональду Трампу импичмент за якобы давление на Украину вопросом военной помощи.

"Он четко сказал, что президент Трамп не сделал ничего неправильного. Он сказал это очень четко и однозначно. И эти "ястребы" с импичментом вынуждены были сразу отступиться", — сказал Трамп.

Он также добавил, что у него с Зеленским "очень хорошие отношения" и сразу сказал об отношениях с диктатором России Владимиром Путиным. Также Трамп заявил, что видит возможность быстро договориться о прекращении войны.

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке стартовала встреча Президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Они обсудят войну России против Украины и пути достижения мира.

Также мы сообщали, что 26 сентября Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Украинский лидер поблагодарил американские партии за поддержку и заявил, что без помощи США Украина не сможет ни победить, ни достичь справедливого мира.