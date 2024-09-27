Зустріч Зеленського і Трампа 27 вересня

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE

У Нью-Йорку стартувала зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Вони обговорять війну Росії проти України та шляхи досягнення миру.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук у п'ятницю, 27 вересня.

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Зустріч Зеленського і Трампа

Зустріч почалася з того, що Трамп наголосив, що для нього честь зустрітися з Зеленським. Він наголосив, що ніхто в історії не переживав такого випробування і зазначив, що треба шукати шляхи вирішення.

"Він пройшов через багато чого, як, можливо, ніхто інший в історії", — зазначив Трамп.

Кандидат у президенти США також зазначив, що російських диктатор Володимир Путін не може виграти цю війну і в цьому плані у них з Зеленським однакові погляди. При цьому Трамп наголосив, що у нього з Путіним хороші відносини.

"У нас хороші стосунки... І в мене також хороші стосунки з президентом Путіним", — зазначив Трамп.

На це український лідер висловив надію, що стосунки між ним і Трампом ще кращі.

Також Трамп під час зустрічі з Зеленським заявив, що має зображення кулі, яка в нього влучила.

Під час візиту до Вашингтону 26 вересня Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися із Джо та Джилл Байденами. Крім того, український лідер відвідав Капітолій, щоб зустрітися з американськими законодавцями.

Також ми повідомляли, що 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.