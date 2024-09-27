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У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

27 вересня 2024 17:14
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зустріч Зеленського і Трампа 27 вересня
Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Нью-Йорку стартувала зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Вони обговорять війну Росії проти України та шляхи досягнення миру.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук у п'ятницю, 27 вересня.

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Зустріч почалася з того, що Трамп наголосив, що для нього честь зустрітися з Зеленським. Він наголосив, що ніхто в історії не переживав такого випробування і зазначив, що треба шукати шляхи вирішення.

"Він пройшов через багато чого, як, можливо, ніхто інший в історії", — зазначив Трамп.

Кандидат у президенти США також зазначив, що російських диктатор Володимир Путін не може виграти цю війну і в цьому плані у них з Зеленським однакові погляди. При цьому Трамп наголосив, що у нього з Путіним хороші відносини.

"У нас хороші стосунки... І в мене також хороші стосунки з президентом Путіним", — зазначив Трамп.

На це український лідер висловив надію, що стосунки між ним і Трампом ще кращі.

Також Трамп під час зустрічі з Зеленським заявив, що має зображення кулі, яка в нього влучила.

Під час візиту до Вашингтону 26 вересня Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися із Джо та Джилл Байденами. Крім того, український лідер відвідав Капітолій, щоб зустрітися з американськими законодавцями.

Також ми повідомляли, що 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна війна в Україні

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У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

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