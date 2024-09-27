Зустріч Зеленського і Трампа 27 вересня

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа
У Нью-Йорку стартувала зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Вони обговорять війну Росії проти України та шляхи досягнення миру.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук у п'ятницю, 27 вересня.
Зустріч Зеленського і Трампа
Зустріч почалася з того, що Трамп наголосив, що для нього честь зустрітися з Зеленським. Він наголосив, що ніхто в історії не переживав такого випробування і зазначив, що треба шукати шляхи вирішення.
"Він пройшов через багато чого, як, можливо, ніхто інший в історії", — зазначив Трамп.
Кандидат у президенти США також зазначив, що російських диктатор Володимир Путін не може виграти цю війну і в цьому плані у них з Зеленським однакові погляди. При цьому Трамп наголосив, що у нього з Путіним хороші відносини.
"У нас хороші стосунки... І в мене також хороші стосунки з президентом Путіним", — зазначив Трамп.
На це український лідер висловив надію, що стосунки між ним і Трампом ще кращі.
Також Трамп під час зустрічі з Зеленським заявив, що має зображення кулі, яка в нього влучила.
Під час візиту до Вашингтону 26 вересня Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися із Джо та Джилл Байденами. Крім того, український лідер відвідав Капітолій, щоб зустрітися з американськими законодавцями.
Також ми повідомляли, що 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.
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