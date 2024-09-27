Трамп запустив бізнес із продажу годинників під час виборів

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У ході своєї третьої президентської кампанії Дональд Трамп продавав Біблії, кросівки, фотокниги та криптовалюту. Тепер він запускає новий бізнес-проєкт — годинник із діамантовою інкрустацією.

Про це у четвер, 26 вересня, пише Associated Press.

Читайте також:

Що відомо про новий бізнес Трампа і в чому може бути користь

Кандидат у президенти від Республіканської партії представив "Офіційну колекцію годинників Трампа" у четвер. Найдорожча модель, що включає 122 діаманти на обідку і доступна в трьох варіантах виконання з 18-каратного золота, коштує 100 000 доларів. Інша модель "Fight Fight Fight" пропонується за ціною 499 доларів.

Після початку своєї передвиборчої кампанії в Білий дім, у 2024 році, Трамп випустив низку фірмових продуктів, дотримуючись своєї давньої традиції поєднання політичних та ділових інтересів.

Associated Press пише, що запуск кампанії в четвер, за 40 днів до дня виборів, може відкрити йому дорогу для критики з приводу монетизації його кампанії, особливо з урахуванням того, що він стверджує, що віцепрезидентка Камала Гарріс не знає економічних проблем американців.

Хоча і на сайтах різних продуктів зазначається, що доходи від їх продажу не приносять прямої вигоди Трампу або його кампанії, але вони також зазначають, що кожен із них є предметом "платної ліцензійної угоди". Це той самий механізм, який дозволяв Трампу задовго до його приходу в політику, роками отримувати прибуток від продажу всього — води, горілки та стейків.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп днями заявив, що Америка має вийти з війни в Україні.

"Я думаю, що ми застрягли в цій війні. Якщо я стану президентом, то домовлюся про вихід із неї. Ми повинні вийти. Байден каже: "ми не підемо, поки ми не виграємо". А що станеться, якщо вони виграють?" — Заявив Трамп.

Також ми писали, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із Трампом у Нью-Йорку у будівлі Trump Tower. Вона розпочнеться о 16:45 за київським часом.