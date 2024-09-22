Вибори у США — Трамп відповів, чи буде балотуватися у 2028 році

Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що не буде балотуватися на виборах у 2028 році. За його словами, це буде у випадку, якщо він програє цієї осені.

Про це повідомляє CNN у неділю, 22 вересня.

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Трамп не буде балотуватися у президенти у 2028 році

У Трампа запитали, чи планує він знову балотуватися через чотири роки, якщо програє в листопаді цього року. Він наголосив, що ні.

"Ні, не думаю. Я думаю... так і буде. Я взагалі цього не бачу", — сказав Трамп.

CNN пише, що в день виборів у 2028 році Трампу було б уже 82 роки.

Нагадаємо, у Дональда Трампа та Камали Гарріс майже рівні шанси на перемогу. Принаймні про це свідчать результати опитування в Пенсільванії.

Також Трамп заявив, що він може зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно, це відбудеться під час перебування українського лідера у Штатах.