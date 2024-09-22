Выборы в США — Трамп ответил, будет ли баллотироваться в 2028 году

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что не будет баллотироваться на выборах в 2028 году. По его словам, это будет в случае, если он проиграет этой осенью.

Об этом сообщает CNN в воскресенье, 22 сентября.

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Трамп не будет баллотироваться в президенты в 2028 году

У Трампа спросили, планирует ли он снова баллотироваться через четыре года, если проиграет в ноябре этого года. Он подчеркнул, что нет.

"Нет, не думаю. Я думаю... так и будет. Я вообще этого не вижу", — сказал Трамп.

CNN пишет, что в день выборов в 2028 году Трампу было бы уже 82 года.

Напомним, у Дональда Трампа и Камалы Гаррис почти равны шансы на победу. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты опроса в Пенсильвании.

Также Трамп заявил, что он может встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По всей вероятности, это произойдет во время пребывания украинского лидера в Штатах.