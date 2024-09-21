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Гарріс прийняла запрошення на дебати та викликала Трампа, — CNN

21 вересня 2024 22:06
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Камала Гарріс погодилась на дебати з Дональдом Трампом 23 жовтня
Кандидат в президенти США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Jim Vondruska
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс прийняла запрошення на дебати 23 жовтня. Вона кинула виклик іншому кандидату — Дональду Трампу.

Про це повідомляє CNN у суботу, 21 вересня.

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Гарріс погодилась на дебати

"Віцепрезидент Гарріс готова до ще однієї можливості розділити сцену з Дональдом Трампом. У Дональда Трампа не повинно виникнути проблем погодитися на ці дебати", — заявила голова кампанії Джен О’Меллі Діллон.

Гарріс у соцмережі X заявила, що "з радістю погодиться на повторні президентські дебати" і сподівається, що Трамп "приєднається" до неї 23 жовтня.

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Допис Гарріс. Фото: скриншот

Минулого тижня Трамп говорив, що може взяти участь у третіх дебатах. 

"Можливо, якщо буде відповідний настрій", — сказав він журналістам під час зупинки в Каліфорнії.

Нагадаємо, у Дональда Трампа та Камали Гарріс майже рівні шанси на перемогу. Принаймні про це свідчать результати опитування в Пенсільванії. Виборці віддали Гарріс незначну перевагу у менш ніж 4%.

Також Трамп заявив, що він може зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським. Відомо, що наступного тижня український лідер прибуде до Америки, щоб виступити на засіданні Ради безпеки ООН щодо війни Росії в Україні.

США вибори Дональд Трамп Камала Гарріс президент

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