Камала Гарріс погодилась на дебати з Дональдом Трампом 23 жовтня

Кандидат в президенти США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Jim Vondruska

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс прийняла запрошення на дебати 23 жовтня. Вона кинула виклик іншому кандидату — Дональду Трампу.

Про це повідомляє CNN у суботу, 21 вересня.

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Гарріс погодилась на дебати

"Віцепрезидент Гарріс готова до ще однієї можливості розділити сцену з Дональдом Трампом. У Дональда Трампа не повинно виникнути проблем погодитися на ці дебати", — заявила голова кампанії Джен О’Меллі Діллон.

Гарріс у соцмережі X заявила, що "з радістю погодиться на повторні президентські дебати" і сподівається, що Трамп "приєднається" до неї 23 жовтня.

Допис Гарріс. Фото: скриншот

Минулого тижня Трамп говорив, що може взяти участь у третіх дебатах.

"Можливо, якщо буде відповідний настрій", — сказав він журналістам під час зупинки в Каліфорнії.

Нагадаємо, у Дональда Трампа та Камали Гарріс майже рівні шанси на перемогу. Принаймні про це свідчать результати опитування в Пенсільванії. Виборці віддали Гарріс незначну перевагу у менш ніж 4%.

Також Трамп заявив, що він може зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським. Відомо, що наступного тижня український лідер прибуде до Америки, щоб виступити на засіданні Ради безпеки ООН щодо війни Росії в Україні.