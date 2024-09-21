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Харрис приняла приглашение на дебаты и вызвала Трампа, — CNN

21 сентября 2024 22:06
Виктория Козырь - редактор
Камала Харрис согласилась на дебаты с Дональдом Трампом 23 октября
Кандидат в президенты США Камала Харрис. Фото: REUTERS/Jim Vondruska
Виктория Козырь - редактор

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Камала Харрис приняла приглашение на дебаты 23 октября. Она бросила вызов другому кандидату — Дональду Трампу.

Об этом сообщает CNN в субботу, 21 сентября.

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Харрис согласилась на дебаты

"Вице-президент Харрис готова к еще одной возможности разделить сцену с Дональдом Трампом. У Дональда Трампа не должно возникнуть проблем согласиться на эти дебаты", — заявила глава кампании Джен О'Мэлли Диллон.

Харрис в соцсети X заявила, что "с радостью согласится на повторные президентские дебаты" и надеется, что Трамп "присоединится" к ней 23 октября.

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Пост Харрис. Фото: скриншот

На прошлой неделе Трамп говорил, что может поучаствовать в третьих дебатах.

"Возможно, если будет соответствующее настроение", — сказал он журналистам во время остановки в Калифорнии.

Напомним, у Дональда Трампа и Камалы Харрис почти равны шансы на победу. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты опроса в Пенсильвании. Избиратели отдали Харрис незначительное преимущество менее чем в 4%.

Также Трамп заявил, что он может встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что на следующей неделе украинский лидер прибудет в Америку, чтобы выступить на заседании Совбеза ООН по войне России в Украине.

США выборы Дональд Трамп Камала Харрис президент

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