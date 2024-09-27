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Часы за 100 000 долларов — Трамп запустил новый бизнес перед выборами президента

27 сентября 2024 10:17
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп запустил бизнес по продаже часов во время выборов
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ходе своей третьей президентской кампании Дональд Трамп продавал Библии, кроссовки, фотокниги и криптовалюту. Теперь он запускает новый бизнес-проект — часы с бриллиантовой инкрустацией.

Об этом в четверг, 26 сентября, пишет Associated Press.

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Кандидат в президенты от Республиканской партии представил "Официальную коллекцию часов Трампа" в четверг. Самая дорогая модель, включающая 122 бриллианта на ободке и доступная в трех вариантах исполнения из 18-каратного золота, стоит 100 000 долларов. Другая модель "Fight Fight Fight" предлагается по цене 499 долларов.

После начала своей предвыборной кампании в Белый дом, в 2024 году, Трамп выпустил ряд фирменных продуктов, следуя своей давней традиции совмещения политических и деловых интересов.

Associated Press пишет, что запуск кампании в четверг, за 40 дней до дня выборов, может открыть ему дорогу для критики по поводу монетизации его кампании, особенно с учетом того, что он утверждает, что вице-президент Камала Харрис не в курсе экономических проблем американцев.

Хоть и на сайтах различных продуктов отмечается, что доходы от их продажи не приносят прямой выгоды Трампу или его кампании, но они также отмечают, что каждый из них является предметом "платного лицензионного соглашения". Это тот же механизм, который позволял Трампу задолго до его прихода в политику, годами получать прибыль от продажи всего — от воды, водки и стейков.

Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп на днях заявил, что Америка должна выйти из войны в Украине.

"Я думаю, что мы застряли в этой войне. Если я стану президентом, то договорюсь о выходе из нее. Мы должны выйти. Байден говорит: "мы не уйдем, пока мы не выиграем". А что произойдет, если они выиграют?" — заявил Трамп.

Также мы писали, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретится с Трампом в Нью-Йорке в здании Trump Tower. Она начнется в 16:45 по киевскому времени.

США выборы Дональд Трамп Камала Харрис бизнес

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