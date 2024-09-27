У Нью-Йорку 27 вересня відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського у 2019 році. Фото: Офіс Президента України

У п'ятницю, 27 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Зустріч політиків відбудется у нью-йоркському хмарочосі Trump Tower. Вона розпочнеться о 09:45 за місцевим часом, тобто о 16:45 за Києвом.

Про це Дональд Трамп заявив у четвер, 26 вересня, під час пресконференції.

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🚨President Trump announces a meeting with President Zelensky tomorrow morning.pic.twitter.com/pYro3Q7who — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 26, 2024

Що відомо про зустріч Зеленського з лідером Республіканської партії США

"Президент Зеленський попросив мене зустрітися, і я зустрінуся з ним завтра (27 вересня. — Ред.) близько 09:45 у Трамп-тауер", — заявив Трамп.

Також він зазначив, що те, що відбувається в Україні є ганьбою, адже стільки смертей і руйнувань — це жахливо.

Нагадаємо, з 22 вересня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською перебуває у США. За словами Президента України, мета його візиту до Штатів — зміцнення України та захист всіх громадян.

Під час візиту до Вашингтону 26 вересня Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися із Джо та Джилл Байденами. Крім того, український лідер відвідав Капітолій, щоб зустрітися з американськими законодавцями.

Також ми повідомляли, що 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.