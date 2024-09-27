В Нью-Йорке 27 сентября состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в 2019 году. Фото: Офис Президента Украины

В пятницу, 27 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Встреча политиков состоится в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. Она начнется в 09:45 по местному времени, то есть в 16:45 по Киеву.

Об этом Дональд Трамп заявил в четверг, 26 сентября, во время пресс-конференции.

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🚨President Trump announces a meeting with President Zelensky tomorrow ranking. pic.twitter.com/pYro3Q7who — Donald J. Trump Posts От его Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 26, 2024

Что известно о встрече Зеленского с лидером Республиканской партии США

"Президент Зеленский попросил меня встретиться, и я встречусь с ним завтра (27 сентября. — Ред.) около 09:45 в Трамп-тауэр", — заявил Трамп.

Также он отметил, что происходящее в Украине является позором, ведь столько смертей и разрушений — это ужасно.

Напомним, с 22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской находится в США. По словам Президента Украины, цель его визита в Штаты — укрепление Украины и защита всех граждан.

Во время визита в Вашингтон 26 сентября Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Джо и Джилл Байденами. Кроме того, украинский лидер посетил Капитолий, чтобы встретиться с американскими законодателями.

Также мы сообщали, что 26 сентября Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Украинский лидер поблагодарил американские партии за поддержку и заявил, что без помощи США Украина не сможет ни победить, ни достичь справедливого мира.