Встреча Зеленского и Трампа 27 сентября

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В Нью-Йорке стартовала встреча Президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Они обсудят войну России против Украины и пути достижения мира.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук в пятницу, 27 сентября.

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Встреча Зеленского и Трампа

Встреча началась с того, что Трамп подчеркнул, что ему честь встретиться с Зеленским. Он подчеркнул, что никто в истории не переживал подобное испытание и отметил, что нужно искать пути решения.

Кандидат в президенты США также отметил, что российский диктатор Владимир Путин не может выиграть эту войну и в этом плане у них с Зеленским одинаковые взгляды.

Трамп во время встречи с Зеленским заявил, что имеет изображение попавшего в него шара.

У нас хорошие отношения... И у меня тоже хорошие отношения с президентом Путиным

Зеленский: Надеюсь, у нас с вами отношения лучше.