Зустріч Зеленського і Трампа — подробиці

Зустріч Зеленського і Трампа. Фото: Голос Америки

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президента Сполучених Штатів Дональдом Трампом. На початку переговорів вони поділилися своїми очікуваннями з журналістами.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук у п'ятницю, 27 вересня.

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Український лідер зазначив, що вирішив у зв'язку з наближенням виборів у Сполучених Штатах зустрітися з обома кандидатами у президенти — республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс. Він наголосив, що за будь-яких обставин сподівається на сильну позицію з боку США у питанні війни Росії проти України.

Своєю чергою Дональд Трамп зазначив, що наразі не має якихось великих очікувань від цієї зустрічі, оскільки вже скоро відбудуться вибори, і тоді буде видно, як розвиватимуться події.

"Сподіваюся, що все вийде, але якщо ні, то ми будемо дуже багато працювати з обома сторонами (Україною та Росією. — Ред.), щоб спробувати залагодити ситуацію і вирішити її", — зазначив Трамп.

Він наголосив, що війна Росії проти України має закінчитися, оскільки наша держава пройшла через пекло.

Під час візиту до Вашингтону 26 вересня Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися із Джо та Джилл Байденами. Крім того, український лідер відвідав Капітолій, щоб зустрітися з американськими законодавцями.

Також ми повідомляли, що 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.