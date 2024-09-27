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Зеленський і Трамп поділилися своїми очікуваннями від зустрічі

27 вересня 2024 18:14
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зустріч Зеленського і Трампа — подробиці
Зустріч Зеленського і Трампа. Фото: Голос Америки
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президента Сполучених Штатів Дональдом Трампом. На початку переговорів вони поділилися своїми очікуваннями з журналістами.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук у п'ятницю, 27 вересня.

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Український лідер зазначив, що вирішив у зв'язку з наближенням виборів у Сполучених Штатах зустрітися з обома кандидатами у президенти — республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс. Він наголосив, що за будь-яких обставин сподівається на сильну позицію з боку США у питанні війни Росії проти України.

Своєю чергою Дональд Трамп зазначив, що наразі не має якихось великих очікувань від цієї зустрічі, оскільки вже скоро відбудуться вибори, і тоді буде видно, як розвиватимуться події.

"Сподіваюся, що все вийде, але якщо ні, то ми будемо дуже багато працювати з обома сторонами (Україною та Росією. — Ред.), щоб спробувати залагодити ситуацію і вирішити її", — зазначив Трамп.

Він наголосив, що війна Росії проти України має закінчитися, оскільки наша держава пройшла через пекло.

Під час візиту до Вашингтону 26 вересня Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися із Джо та Джилл Байденами. Крім того, український лідер відвідав Капітолій, щоб зустрітися з американськими законодавцями.

Також ми повідомляли, що 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.

 

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп Україна

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