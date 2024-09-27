Встреча Зеленского и Трампа. Фото: Голос Америки

В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В начале переговоров они поделились своими ожиданиями с журналистами.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук в пятницу, 27 сентября.

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Украинский лидер отметил, что решил в связи с приближающимися выборами в Соединенных Штатах встретиться с обоими кандидатами в президенты — республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. Он подчеркнул, что при любых обстоятельствах надеется на сильную позицию со стороны США в вопросе войны России против Украины.

В свою очередь Дональд Трамп отметил, что пока нет каких-либо больших ожиданий от этой встречи, поскольку уже скоро состоятся выборы, и тогда будет видно, как будут развиваться события.

"Надеюсь, что все получится, но если нет, то мы будем очень много работать с обеими сторонами (Украиной и Россией. — Ред.), чтобы попытаться уладить ситуацию и решить ее", — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что война России против Украины должна закончиться, поскольку наше государство прошло через ад.

Во время визита в Вашингтон 26 сентября Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Джо и Джилл Байденами. Кроме того, украинский лидер посетил Капитолий, чтобы встретиться с американскими законодателями.

Также мы сообщали, что 26 сентября Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Гаррис. Украинский лидер поблагодарил американские партии за поддержку и заявил, что без помощи США Украина не сможет ни победить, ни достичь справедливого мира.