Встреча Зеленского и Трампа — итоги

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Fox News

В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с участником предвыборной гонки в Соединенных Штатах Дональдом Трампом. Стороны согласились, что завершение войны России против Украины требует справедливого соглашения.

Об этом Зеленский и Трамп сообщили во время совместной пресс-конференции в пятницу, 27 сентября, сообщают Новини.LIVE.

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Итоги встречи Зеленского и Трампа

"Я многому научился, но не изменил позицию по поводу того, что мы оба хотим видеть, как эта война закончится", — отметил Трамп.

Кандидат в президенты США также добавил, что и он, и Зеленский хотят видеть справедливое мирное соглашение.

"И президент (Зеленский. — Ред.) хочет, чтобы это прекратилось, и я уверен, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось, и это хорошая комбинация, поэтому мы хотим иметь справедливое соглашение для всех", — отметил Трамп.

В то же время Трамп заявил, что "еще слишком рано говорить", какой должна быть эта договоренность.

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке стартовала встреча Президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Они обсудят войну России против Украины и пути достижения мира.

Также мы сообщали, что 26 сентября Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Гаррис. Украинский лидер поблагодарил американские партии за поддержку и заявил, что без помощи США Украина не сможет ни победить, ни достичь справедливого мира.