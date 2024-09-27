Зеленский представил в США План победы Украины

Владимир Зеленский в США. Фото: EFE

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Соединенные Штаты. В его рамках он представил План победы главе Белого дома Джо Байдену, кандидатам в президенты страны Дональду Трампу на Камале Харрис и другим влиятельным американским политикам.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 27 сентября.

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"План победы представлен Америке, и мы каждый пункт объяснили. Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение", — отметил президент.

Глава государства добавил, что сильные позиции для Украины гарантируют более быстрый мир.

"Все ключевое для Украины — на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — заверил Зеленский.

Он также отметил, что сейчас Украина готовится к встрече в Германии в рамках "Рамштайна". Он отметил, что это формат, где руководители нашего государства вместе с партнерами будут продвигаться согласно содержанию пунктов Плана победы.

"Благодарю Президента Байдена за приглашение", — подытожил Зеленский.

Напомним, в Нью-Йорке Владимир Зеленский провел встречу с участником предвыборной гонки в Соединенных Штатах Дональдом Трампом. Стороны согласились, что завершение войны России против Украины требует справедливого соглашения.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский пригласил кандидата в президенты США Дональда Трампа посетить Украину. Тот ответил, что "обязательно приедет", но не уточнил когда.