Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский представил в США План победы Украины — что будет дальше arrow

Зеленский представил в США План победы Украины — что будет дальше

27 сентября 2024 21:59
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленский представил в США План победы Украины
Владимир Зеленский в США. Фото: EFE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Соединенные Штаты. В его рамках он представил План победы главе Белого дома Джо Байдену, кандидатам в президенты страны Дональду Трампу на Камале Харрис и другим влиятельным американским политикам.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 27 сентября.

Читайте также:

Зеленский представил План победы в США

"План победы представлен Америке, и мы каждый пункт объяснили. Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение", — отметил президент.

Глава государства добавил, что сильные позиции для Украины гарантируют более быстрый мир.

"Все ключевое для Украины — на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — заверил Зеленский.

Он также отметил, что сейчас Украина готовится к встрече в Германии в рамках "Рамштайна". Он отметил, что это формат, где руководители нашего государства вместе с партнерами будут продвигаться согласно содержанию пунктов Плана победы.

"Благодарю Президента Байдена за приглашение", — подытожил Зеленский.

Напомним, в Нью-Йорке Владимир Зеленский провел встречу с участником предвыборной гонки в Соединенных Штатах Дональдом Трампом. Стороны согласились, что завершение войны России против Украины требует справедливого соглашения.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский пригласил кандидата в президенты США Дональда Трампа посетить Украину. Тот ответил, что "обязательно приедет", но не уточнил когда.

Владимир Зеленский США Украина война в Украине План победы Украины

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:59 Зеленский представил в США План победы Украины — что будет дальше

21:35 Полиция прокомментировала информацию о захвате ТРЦ Sky Moll в Киеве

21:33 Когда иностранцы могут попасть в ВСУ — существует только одно условие

21:30 Ситуация в энергосистеме — графики отключений на Одесчине в субботу

21:13 Зеленский поделился деталями встречи с Трампом

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

21:13 На Харьковщине преподаватель развращал несовершеннолетнего — что решил суд

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

20:56 Мобилизация после ВВК — существует ли предельная дата для боевой повестки

20:36 В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

21:59 Зеленский представил в США План победы Украины — что будет дальше

21:35 Полиция прокомментировала информацию о захвате ТРЦ Sky Moll в Киеве

21:33 Когда иностранцы могут попасть в ВСУ — существует только одно условие

21:30 Ситуация в энергосистеме — графики отключений на Одесчине в субботу

21:13 Зеленский поделился деталями встречи с Трампом

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

21:13 На Харьковщине преподаватель развращал несовершеннолетнего — что решил суд

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

20:56 Мобилизация после ВВК — существует ли предельная дата для боевой повестки

20:36 В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

20:25 Синоптики спрогнозировали, в каких регионах завтра будет бушевать ненастье

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации