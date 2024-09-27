Зустріч Трампа і Зеленського 27 вересня — кандидат у президенти США відвідає Україну

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський запросив кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа відвідати Україну. Той відповів, що "обов'язково приїде", проте не уточнив коли.

Про це повідомляє The Guardian у п'ятницю, 27 вересня.

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Під час пресконференції за результатами зустрічі Зеленський запропонував Трампу відвідати Україну.

"Я приїду. Це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все", — відповів йому Трамп.

Втім, Трамп не повідомив, коли саме може відбутися такий візит.

При цьому він додав, що війна на території нашої держави ніколи не повинна була відбутися.

Нагадаємо, що під час своєї каденції на посаді президента США з 20 січня 2017 року до 20 січня 2021 року Трамп так і не відвідав Україну.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку стартувала зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Вони обговорять війну Росії проти України та шляхи досягнення миру.

Також ми повідомляли, що 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.