Встреча Трампа и Зеленского 27 сентября - кандидат в президенты США посетит Украину

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа посетить Украину. Тот ответил, что "обязательно приедет", но не уточнил когда.

Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 27 сентября.

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Во время пресс-конференции по результатам встречи Зеленский предложил Трампу посетить Украину.

"Я приеду. Это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное все", — ответил Трамп.

Впрочем, Трамп не сообщил, когда именно может состояться визит.

При этом он добавил, что война на территории нашего государства никогда не должна была произойти.

Напомним, что во время своей каденции в должности президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года Трамп так и не посетил Украину.

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке стартовала встреча Президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Они обсудят войну России против Украины и пути достижения мира.

Также мы сообщали, что 26 сентября Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Украинский лидер поблагодарил американские партии за поддержку и заявил, что без помощи США Украина не сможет ни победить, ни достичь справедливого мира.