Зеленський повідомив деталі візиту до США

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повернувся після візиту до Сполучених Штатів. Глава держави наголосив, що внаслідок візиту вдалося досягти вкрай важливих цілей.

Про це Зеленський написав у Telegram у суботу, 28 вересня.

Читайте також:

Візит Зеленського до США

"Повертаємося додому зі Сполучених Штатів. Багато завдань за цей візит реалізували", — повідомив Зеленський.

Глава держави подякував президенту США Джо Байдену за найбільший за весь час пакет підтримки, який становить 8 мільярдів доларів. Він зазначив, що ці гроші допоможуть забезпечити Україну зброєю для фронту та для захисту українських міст.

"Я представив План перемоги, і ми домовились, що вже незабаром у Німеччині у форматі "Рамштайну" обговоримо наші кроки разом із союзниками. Жовтень — час рішень", — зазначив Зеленський.

Також президент України подякував Конгресу США за незмінну двопартійну підтримку і бажання допомогти нашій державі.

"Як і було важливо для України, провели зустрічі з обома кандидатами у Президенти США. Зустріч з Камалою Гарріс — всі важливі акценти прозвучали, майже годинна розмова. Зустріч з Дональдом Трампом — це друга наша зустріч з дев’ятнадцятого року, і саме зараз, коли так важливо", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Обговорювали війну Росії проти України та шляхи досягнення миру.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.