Повертаємося додому — Зеленський повідомив деталі візиту до США
Президент України Володимир Зеленський повернувся після візиту до Сполучених Штатів. Глава держави наголосив, що внаслідок візиту вдалося досягти вкрай важливих цілей.
Про це Зеленський написав у Telegram у суботу, 28 вересня.
Візит Зеленського до США
"Повертаємося додому зі Сполучених Штатів. Багато завдань за цей візит реалізували", — повідомив Зеленський.
Глава держави подякував президенту США Джо Байдену за найбільший за весь час пакет підтримки, який становить 8 мільярдів доларів. Він зазначив, що ці гроші допоможуть забезпечити Україну зброєю для фронту та для захисту українських міст.
"Я представив План перемоги, і ми домовились, що вже незабаром у Німеччині у форматі "Рамштайну" обговоримо наші кроки разом із союзниками. Жовтень — час рішень", — зазначив Зеленський.
Також президент України подякував Конгресу США за незмінну двопартійну підтримку і бажання допомогти нашій державі.
"Як і було важливо для України, провели зустрічі з обома кандидатами у Президенти США. Зустріч з Камалою Гарріс — всі важливі акценти прозвучали, майже годинна розмова. Зустріч з Дональдом Трампом — це друга наша зустріч з дев’ятнадцятого року, і саме зараз, коли так важливо", — пояснив Зеленський.
Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Обговорювали війну Росії проти України та шляхи досягнення миру.
Також Новини.LIVE повідомляли, що 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.
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