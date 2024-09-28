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У Зеленського заявили, коли стане відомо про дозвіл на удари вглиб Росії

28 вересня 2024 20:15
Галина Шподарева - редактор
У Зеленського розповіли про результати переговорів щодо дозволу на удари по Росії
Президент України Володимир Зеленський на заводі у Пенсильванії, США. Фото: ОП
Галина Шподарева - редактор

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США обговорив дозвіл на удари вглиб Росії з усіма партнерами. Відомо, що про дозвіл на використання західної зброї по території РФ росіяни дізнаються першими.

Про це заявив прессекретар Президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону у суботу, 28 вересня. 

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"Про дозвіл бити вглиб Росії першими дізнаються росіяни. А вже потім буде зроблене офіційне оголошення. Остаточного рішення для вас я зараз не маю", — сказав прессекретар президента.

За словами Никифорова, Володимир Зеленський зустрівся з усіма сторонами, від яких залежить рішення надання Україні дозволу на удари вглиб території Росії. Президент України провів переговори з Італією, Францією, Британією та США.

"Наразі немає однозначного дозволу, але є цей величезний тиск на партнерів з боку України. Ми сподіваємось, що партнери піддадуться", — підкреслив Никифоров.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Обговорювали війну Росії проти України та шляхи досягнення миру.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.

Володимир Зеленський США зброя Сергій Никифоров військова техніка війна в Україні

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