У Зеленського розповіли про результати переговорів щодо дозволу на удари по Росії

У Зеленського заявили, коли стане відомо про дозвіл на удари вглиб Росії
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США обговорив дозвіл на удари вглиб Росії з усіма партнерами. Відомо, що про дозвіл на використання західної зброї по території РФ росіяни дізнаються першими.
Про це заявив прессекретар Президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону у суботу, 28 вересня.
Дозвіл на удари вглиб Росії — що відомо
"Про дозвіл бити вглиб Росії першими дізнаються росіяни. А вже потім буде зроблене офіційне оголошення. Остаточного рішення для вас я зараз не маю", — сказав прессекретар президента.
За словами Никифорова, Володимир Зеленський зустрівся з усіма сторонами, від яких залежить рішення надання Україні дозволу на удари вглиб території Росії. Президент України провів переговори з Італією, Францією, Британією та США.
"Наразі немає однозначного дозволу, але є цей величезний тиск на партнерів з боку України. Ми сподіваємось, що партнери піддадуться", — підкреслив Никифоров.
Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Обговорювали війну Росії проти України та шляхи досягнення миру.
Також Новини.LIVE повідомляли, що 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.
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