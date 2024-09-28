У Зеленського розповіли про результати переговорів щодо дозволу на удари по Росії

Президент України Володимир Зеленський на заводі у Пенсильванії, США. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США обговорив дозвіл на удари вглиб Росії з усіма партнерами. Відомо, що про дозвіл на використання західної зброї по території РФ росіяни дізнаються першими.

Про це заявив прессекретар Президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону у суботу, 28 вересня.

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"Про дозвіл бити вглиб Росії першими дізнаються росіяни. А вже потім буде зроблене офіційне оголошення. Остаточного рішення для вас я зараз не маю", — сказав прессекретар президента.

За словами Никифорова, Володимир Зеленський зустрівся з усіма сторонами, від яких залежить рішення надання Україні дозволу на удари вглиб території Росії. Президент України провів переговори з Італією, Францією, Британією та США.

"Наразі немає однозначного дозволу, але є цей величезний тиск на партнерів з боку України. Ми сподіваємось, що партнери піддадуться", — підкреслив Никифоров.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Обговорювали війну Росії проти України та шляхи досягнення миру.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.