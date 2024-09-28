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У Зеленского заявили, когда станет известно о разрешении на удары вглубь России

28 сентября 2024 20:15
Галина Шподарева - редактор
У Зеленского рассказали о результатах переговоров по разрешению на удары по России
Президент Украины Владимир Зеленский на заводе в Пенсильвании, США. Фото: ОП
Галина Шподарева - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США обсудил разрешение на удары вглубь России со всеми партнерами. Известно, что о разрешении использования западного оружия по территории РФ россияне узнают первыми.

Об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона в субботу, 28 сентября.

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"О разрешении бить вглубь России первыми узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас я сейчас не имею", — сказал пресс-секретарь президента.

По словам Никифорова, Владимир Зеленский встретился со всеми сторонами, от которых зависит решение предоставления Украине разрешения на удары вглубь территории России. Президент Украины провел переговоры с Италией, Францией, Британией и США.

"Пока нет однозначного разрешения, но есть это огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры поддадутся", — подчеркнул Никифоров.

Напомним, в Нью-Йорке прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Обсуждали войну России против Украины и пути достижения мира.

Также Новини.LIVE сообщали, что 26 сентября Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Украинский лидер поблагодарил американские партии за поддержку и заявил, что без помощи США Украина не сможет ни победить, ни достичь справедливого мира.

Владимир Зеленский США оружие Сергей Никифоров военная техника война в Украине

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