Зеленский сообщил детали визита в США

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся после визита в Соединенные Штаты. Глава государства подчеркнул, что в результате визита удалось добиться крайне важных целей.

Об этом Зеленский написал в Telegram в субботу, 28 сентября.

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"Возвращаемся домой из Соединенных Штатов. Многие задачи за этот визит реализовали", — сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил президента США Джо Байдена за самый большой за все время пакет поддержки, который составил восемь миллиардов долларов. Он отметил, что эти деньги помогут обеспечить Украину оружием для фронта и защиты украинских городов.

"Я представил План победы, и мы договорились, что уже вскоре в Германии в формате "Рамштайна" обсудим наши шаги вместе с союзниками. Октябрь — время решений", — отметил Зеленский.

Также президент Украины поблагодарил Конгресс США за неизменную двухпартийную поддержку и желание помочь нашему государству.

"Как и было важно для Украины, провели встречи с обоими кандидатами в Президенты США. Встреча с Камалой Харрис — все важные акценты прозвучали, почти часовой разговор. Встреча с Дональдом Трампом — это вторая наша встреча с девятнадцатого года, и именно сейчас, когда так важно", — объяснил Зеленский.

Напомним, в Нью-Йорке прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Обсуждали войну России против Украины и пути достижения мира.

Также Новини.LIVE сообщали, что 26 сентября Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Украинский лидер поблагодарил американские партии за поддержку и заявил, что без помощи США Украина не сможет ни победить, ни достичь справедливого мира.