План победы Украины будет частично засекречен — Ермак объяснил почему

Ермак объяснил, почему некоторые детали Плана победы будут засекречены
План победы Украины, инициированный Владимиром Зеленским, будет частично обнародован для ознакомления общественности. Однако некоторые детали документа останутся засекреченными из-за их чувствительного характера.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона "Єдині новини".
План победы будет частично засекречен
Ермак пояснил, что после презентации плана перед Западными партнерами он будет представлен и украинскому обществу. Однако некоторые положения документа не будут публичными, чтобы не раскрывать важную информацию врагу.
"Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому некоторые детали этого плана закрыты. Важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории" — подчеркнул Ермак.
Также он выразил уверенность, что украинцы поймут необходимость сохранения секретности отдельных аспектов плана, поскольку народ "часто лучше политиков понимает ситуацию".
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Соединенные Штаты. Там он представил План победы главе Белого дома Джо Байдену, кандидатам в президенты страны Дональду Трампу и Камале Харрис и другим влиятельным американским политикам.
Впоследствии руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил, что План победы, который Владимир Зеленский представил в США, состоит из военной и дипломатической частей.
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