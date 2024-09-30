План победы Украины будет частично засекречен — Ермак объяснил почему

Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: ОП

План победы Украины, инициированный Владимиром Зеленским, будет частично обнародован для ознакомления общественности. Однако некоторые детали документа останутся засекреченными из-за их чувствительного характера.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона "Єдині новини".

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План победы будет частично засекречен

Ермак пояснил, что после презентации плана перед Западными партнерами он будет представлен и украинскому обществу. Однако некоторые положения документа не будут публичными, чтобы не раскрывать важную информацию врагу.

"Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому некоторые детали этого плана закрыты. Важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории" — подчеркнул Ермак.

Также он выразил уверенность, что украинцы поймут необходимость сохранения секретности отдельных аспектов плана, поскольку народ "часто лучше политиков понимает ситуацию".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Соединенные Штаты. Там он представил План победы главе Белого дома Джо Байдену, кандидатам в президенты страны Дональду Трампу и Камале Харрис и другим влиятельным американским политикам.

Впоследствии руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил, что План победы, который Владимир Зеленский представил в США, состоит из военной и дипломатической частей.