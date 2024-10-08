Військовий саміт Рамштайн — Білий дім заявив про важливість візиту Байдена

Джо Байден. Фото: Reuters

Участь президента США у засіданні групи "Рамштайн" підкреслить глибоку відданість і рішучу підтримку трансатлантичної безпеки. Самооборона України буде великою частиною візиту Джо Байдена до Німеччини.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

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За словами прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, візит Джо Байдена до Німеччини символізуватиме відновлення партнерства між США та Німеччиною, а також зробить тіснішою спільну роботу у розв'язанні найважливіших світових проблем.

"Цей візит підкреслить глибоку відданість і рішучу підтримку трансатлантичної безпеки. Якщо ви думаєте про Україну і самооборону України, то це буде великою частиною цього візиту — і продовження цієї підтримки, продовження робити все, що ми можемо, щоб зупинити російську агресію. І це, безумовно, буде важливою частиною цього візиту", — підкреслила Жан-П'єр.

За словами прессекретарки Білого дому, з огляду на російську агресію в Україні важливо не припиняти цей діалог.

"Ви бачили лідерство президента США щодо України і те, що він зміг зробити, щоб НАТО стало сильнішим, щоб мати підтримку більш ніж 50 країн, які підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. І це велика частина — безумовно, це буде великою частиною цієї поїздки", — резюмувала Жан-П'єр.

Нагадаємо, елементом Плану перемоги, який спрямований на зміцнення України, є геополітична визначеність. Україна планує обговорити деталі плану під час засідання у форматі "Рамштайн".

Також Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів про умови миру для України. Також голова держави звернувся до спецпризначенців СБУ напередодні зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 12 жовтня.