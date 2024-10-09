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Байден скасував участь в "Рамштайн" — які наслідки для України

9 жовтня 2024 09:13
Галина Шподарева - редактор
Візит Байдена на Рамштайн скасовано — чим це загрожує Україні
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Обговорення Плану перемоги України під питанням після того, як Джо Байден скасував поїздку на "Рамштайн". Президент США готується до приходу урагану "Мілтон".

Про це пише видання The Guardian

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Джо Байден скасував чотириденну поїздку до Німеччини цього тижня, яка мала завершитися самітом для обговорення Плану перемоги Володимира Зеленського для України.

Білий дім заявив ввечері 8 жовтня, що президент залишиться вдома, "щоб контролювати підготовку та реагування" на ураган "Мілтон", який, як очікується, обрушиться на Флориду в середу.

Було незрозуміло, як відсутність Байдена вплине на запланований саміт, на якому світові лідери вперше мали зібратися на американській авіабазі Рамштайн, яка зазвичай є місцем регулярних зустрічей міністрів оборони для обговорення військової допомоги Києву.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що поїздка Байдена буде перенесена, і сказав, що розуміє причини, з яких президент скасував її.

"Це була б дуже важлива зустріч, і ми готували її з усіх боків", — сказав Шольц.

Раніше у вівторок у Німеччині заявили, що разом з Байденом і Шольцем у заході візьмуть участь прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Очікувалося, що загалом будуть присутні 20 лідерів.

Вони мали почути, як Зеленський оприлюднить останню версію свого Плану перемоги для завершення війни, який, як очікується, буде значною мірою зосереджений на вимозі дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow та іншою західною зброєю великої дальності вглиб Росії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден був змушений відкласти свій візит до Німеччини на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Поїздка скасована через наближення урагану "Мілтон", який невдовзі може вдарити по Флориді.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Білому домі наголошували на тому, що візит Джо Байдена до ФРН символізуватиме відновлення партнерства між США та Німеччиною, а також зробить тіснішою спільну роботу у розв'язанні найважливіших світових проблем.

Володимир Зеленський Джо Байден США Німеччина Рамштайн План перемоги України

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