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Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

8 жовтня 2024 19:10
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Засідання Рамштайн — Байден скасував поїздку в Німеччину
Президент США Джо Байден. Фото: Білий дім
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент США Джо Байден був змушений відкласти свій візит до Німеччини на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Поїздка скасована через наближення урагану "Мілтон", який невдовзі може вдарити по Флориді.

Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр у вівторок, 8 жовтня.

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У Білому домі зазначили, що Байден залишається в країні, аби координувати підготовчі заходи та реагування на ураган "Мілтон", а також стежити за ліквідацією наслідків урагану "Гелен", що вже наробив лиха на південному сході США.

Байден скасував участь у Рамштайні
Повідомлення на сайті Білого дому

Американський лідер мав взяти участь у зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 12 жовтня в Німеччині і вперше відбудеться на рівні лідерів.

Раніше у Білому домі наголошували на тому, що візит Джо Байдена до ФРН символізуватиме відновлення партнерства між США та Німеччиною, а також зробить тіснішою спільну роботу у розв'язанні найважливіших світових проблем.

Джо Байден США Німеччина Рамштайн війна в Україні

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