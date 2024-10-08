Заседание Рамштайн — Байден отменил поездку в Германию

Президент США Джо Байден. Фото: Белый дом

Президент США Джо Байден был вынужден отложить свой визит в Германию на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Поездка отменена из-за приближающегося урагана "Милтон", который вскоре может ударить по Флориде.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник, 8 октября.

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В Белом доме отметили, что Байден остается в стране, чтобы координировать подготовительные меры и реагирование на ураган "Милтон", а также следить за ликвидацией последствий уже наделавшего беды урагана "Гелен" на юго-востоке США.

Сообщение на сайте Белого дома

Американский лидер должен принять участие во встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая состоится 12 октября в Германии и впервые пройдет на уровне лидеров.

Ранее в Белом доме отмечали, что визит Джо Байдена в ФРГ будет символизировать возобновление партнерства между США и Германией, а также сделает более тесной совместную работу по решению важнейших мировых проблем.