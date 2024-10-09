Визит Байдена на Рамштайн отменен —чем это грозит Украине

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Обсуждение Плана победы Украины под вопросом после того, как Джо Байден отменил поездку на "Рамштайн". Президент США готовится к приходу урагана "Милтон".

Об этом пишет издание The Guardian.

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Джо Байден отменил четырехдневную поездку в Германию на этой неделе, которая должна была завершиться саммитом для обсуждения Плана победы Владимира Зеленского для Украины.

Белый дом заявил вечером 8 октября, что президент останется дома, "чтобы контролировать подготовку и реагирование" на ураган "Милтон", который, как ожидается, обрушится на Флориду в среду.

Было непонятно, как отсутствие Байдена повлияет на запланированный саммит, на котором мировые лидеры впервые должны были собраться на американской авиабазе Рамштайн, которая обычно является местом регулярных встреч министров обороны для обсуждения военной помощи Киеву.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что поездка Байдена будет перенесена, и сказал, что понимает причины, по которым президент отменил ее.

"Это была бы очень важная встреча, и мы готовили ее со всех сторон", — сказал Шольц.

Ранее во вторник в Германии заявили, что вместе с Байденом и Шольцем в мероприятии примут участие премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидалось, что всего будут присутствовать 20 лидеров.

Они должны были услышать, как Зеленский обнародует последнюю версию своего Плана победы для завершения войны, который, как ожидается, будет в значительной степени сосредоточен на требовании позволить Украине бить ракетами Storm Shadow и другим западным оружием большой дальности вглубь России.

Напомним, президент США Джо Байден был вынужден отложить свой визит в Германию на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Поездка отменена из-за приближающегося урагана "Милтон", который вскоре может ударить по Флориде.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Белом доме отмечали, что визит Джо Байдена будет символизировать возобновление партнерства между США и Германией, а также сделает более тесной совместную работу в решении важнейших мировых проблем.