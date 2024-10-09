Засідання Рамштайну 12 жовтня — чому його перенесли

Засідання "Рамштайн" перенесли — яка причина
Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня, відклали, нову дату визначать пізніше. Причиною став ураган "Мілтон" у США.
Про це повідомляє низка ЗМІ та речниця міноборони США Сабріна Сінгх.
Скасування засідання "Рамштайну"
Сьогодні, 9 жовтня, Радіо Свобода, посилаючись на три джерела у штаб-квартирі НАТО, повідомило, що засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня, відклали. Наразі визначають нову дату.
Водночас раніше Сабріна Сінгх припускала, що "Рамштайн" можуть перенести та об'єднати його із засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня.
"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", — сказала речниця Пентагону.
Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини, під час якої мав взяти участь у засіданні "Рамштайну".
Крім того, вчора, 8 жовтня, прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр пояснила важливість участі Байдена у "Рамштайні". За її словами, участь президента США у засіданні групи підкреслить глибоку відданість та рішучу підтримку трансатлантичній безпеці.
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