Засідання Рамштайну 12 жовтня — чому його перенесли

Засідання у форматі "Рамштайн". Фото: ОП

Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня, відклали, нову дату визначать пізніше. Причиною став ураган "Мілтон" у США.

Про це повідомляє низка ЗМІ та речниця міноборони США Сабріна Сінгх.

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Сьогодні, 9 жовтня, Радіо Свобода, посилаючись на три джерела у штаб-квартирі НАТО, повідомило, що засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня, відклали. Наразі визначають нову дату.

Скриншот допису Радіо Свобода

Водночас раніше Сабріна Сінгх припускала, що "Рамштайн" можуть перенести та об'єднати його із засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня.

"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", — сказала речниця Пентагону.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини, під час якої мав взяти участь у засіданні "Рамштайну".

Крім того, вчора, 8 жовтня, прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр пояснила важливість участі Байдена у "Рамштайні". За її словами, участь президента США у засіданні групи підкреслить глибоку відданість та рішучу підтримку трансатлантичній безпеці.