Заседание Рамштайна 12 октября — почему его перенесли

Заседание в формате "Рамштайн". Фото: ОП

Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили, новую дату определят позже. Причиной стал ураган "Милтон" в США.

Об этом сообщает ряд СМИ и спикер минобороны США Сабрина Сингх.

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Отмена заседания "Рамштайна"

Сегодня, 9 октября, Радио Свобода, ссылаясь на три источника в штаб-квартире НАТО, сообщило, что заседание в формате "Рамштайн", которое должно было быть 12 октября, отложили. Теперь определяют новую дату.

Скриншот сообщения Радио Свобода

В то же время Сабрина Сингх предполагала, что "Рамштайн" могут перенести и объединить его с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября.

"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому, когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда узнаем больше", — сказала спикера Пентагона.

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию, во время которой должен был принять участие в заседании "Рамштайна".

Кроме того, вчера, 8 октября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила важность участия Байдена в "Рамштайне". По ее словам, участие президента США в заседании группы подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности.