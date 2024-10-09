Пентагон заявив про можливість перенесення зустрічі Рамштайн

Спікер Пентагону Сабріна Сінгх. Фото ілюстративне: Голос Америки

У Пентагоні вирішують, чи будуть переносити зустріч у форматі "Рамштайн", яка була запланована на 12 вересня. Це сталося після урагану в США, який забрав життя сотні людей, у зв'язку з чим плани президента Америки Джо Байдена були змінені.

Про це заявила прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Голос Америки".

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"Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра", — сказала Сінгх.

Після прессекретарю Пентагону було поставлено уточнююче питання, а саме — чи планується перенесення засідання групи з питань оборони України, об'єднавши її із засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня. У відповідь Сінгх заявила, що наразі немає остаточного рішення.

"Ми тільки зараз це з'ясовуємо. Тому коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тому ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", — сказала представник Пентагону.

Нагадаємо, вчора прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр пояснила важливість участі Байдена у "Рамштайні". За її словами, участь президента США у засіданні групи підкреслить глибоку відданість та рішучу підтримку трансатлантичній безпеці.

Також нещодавно ми писали, що елементом Плану перемоги, спрямованого на зміцнення України є геополітична визначеність. Зокрема, Україна планує обговорити деталі плану на засіданні у форматі "Рамштайн".