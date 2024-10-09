Пентагон заявив про можливість перенесення зустрічі Рамштайн

У Пентагоні заявили, що засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести
У Пентагоні вирішують, чи будуть переносити зустріч у форматі "Рамштайн", яка була запланована на 12 вересня. Це сталося після урагану в США, який забрав життя сотні людей, у зв'язку з чим плани президента Америки Джо Байдена були змінені.
Про це заявила прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Голос Америки".
Про що було сказано на брифінгу
"Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра", — сказала Сінгх.
Після прессекретарю Пентагону було поставлено уточнююче питання, а саме — чи планується перенесення засідання групи з питань оборони України, об'єднавши її із засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня. У відповідь Сінгх заявила, що наразі немає остаточного рішення.
"Ми тільки зараз це з'ясовуємо. Тому коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тому ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", — сказала представник Пентагону.
Нагадаємо, вчора прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр пояснила важливість участі Байдена у "Рамштайні". За її словами, участь президента США у засіданні групи підкреслить глибоку відданість та рішучу підтримку трансатлантичній безпеці.
Також нещодавно ми писали, що елементом Плану перемоги, спрямованого на зміцнення України є геополітична визначеність. Зокрема, Україна планує обговорити деталі плану на засіданні у форматі "Рамштайн".
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