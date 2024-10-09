Пентагон заявил о возможном переносе встречи Рамштайн

Спикер Пентагона Сабрина Сингх. Фото иллюстративное: Голос Америки

В Пентагоне решают, переносить ли встречу в формате "Рамштайн", которая была запланирована на 12 сентября. Это случилось после урагана в США, который унес жизни сотни людей, в связи с чем планы президента Америки Джо Байдена были изменены.

Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Голос Америки".

Читайте также:

О чем было сказано на брифинге

"Из-за урагана Милтон президент Байден больше не едет в Рамштайн для участия в контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании министра", — сказала Сингх.

После пресс-секретарю Пентагона задали уточняющий вопрос, а именно - планируется ли перенос заседания группы по вопросам обороны Украины, объединив ее с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября. В ответ Сингх заявила, что на данный момент нет окончательного решения.

"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше", — сказала представитель Пентагона.

Напомним, вчера пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила важность участия Байдена в "Рамштайне". По ее словам, участие президента США в заседании группы подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности.

Также недавно мы писали, что элементом Плана победы, направленного на укрепление Украины, есть геополитическая определенность. В частности, Украина планирует обсудить детали плана на заседании в формате "Рамштайн".