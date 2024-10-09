Зеленський розповів про перший пункт Плану перемоги України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів про перший пункт Плану перемоги. Він зазначив, що в країні створили план заходів, спрямованих на подолання розриву між поточною ситуацією та успішним проведенням Саміту миру.

Про це український лідер сказав на саміті "Україна — Південно-Східна Європа" у середу, 9 жовтня.

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План Перемоги України

Зеленський наголосив, що наразі Росія уникає чесної дипломатії. Внаслідок цього розробили план дій, який може подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням Саміту миру. За словами глави держави, для України — це План перемоги.

"Перший пункт Плану зосереджений на тому, чи буде вирішено проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє", — розповів він.

Зеленський зазначив, що Росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє.

"Правда полягає в тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією. Запрошення України до НАТО та майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру. Без геополітичної визначеності мир неможливий", — додав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що на другому Саміті миру Україна представить справедливі умови завершення війни.

Раніше стало відомо, що 11 жовтня Зеленський зустрінеться з Папою Римським. Наразі невідомо порядок денний зустрічі.