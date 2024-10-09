Зеленский рассказал о первом пункте Плана победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первом пункте Плана победы. Он отметил, что в стране создали план действий, направленных на преодоление разрыва между текущей ситуацией и успешным проведением Саммита мира.

Об этом украинский лидер сказал на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" в среду, 9 октября.

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План Победы Украины

Зеленский отметил, что сейчас Россия избегает честной дипломатии. Вследствие этого разработали план действий, который может преодолеть разрыв между нынешней ситуацией и успешным проведением Саммита мира. По словам главы государства, для Украины — это План победы.

"Первый пункт Плана сосредоточен на том, будет ли решена проблема дефицита геополитической определенности в Европе. Имеет ли Украина место в НАТО? Если да и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проигрывает", — рассказал он.

Зеленский отметил, что Россия должна признать, что у Европы есть границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее.

"Правда заключается в том, что принятие Россией этой реальности может начаться только с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена Россией. Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру. Без геополитической определенности мир невозможен", — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский заявил, что на втором Саммите мира Украина представит справедливые условия завершения войны.

Ранее стало известно, что 11 октября Зеленский встретится с Папой Римским. Сейчас неизвестна повестка дня встречи.