Зустріч Зеленського з Папою Римським відбудеться цього тижня

Зеленський зустрінеться з Папою Римський — відома дата
У п'ятницю, 11 жовтня, Папа Римський Франциск прийме Президента України Володимира Зеленського у Ватикані. Зустріч запланована в Апостольському палаці о 09:30 за місцевим часом.
Про це повідомило агентство ANSA, посилаючись на заяву пресслужби Святого Престолу.
Зустріч Зеленського з Папою Римським
"Папа Римський Франциск прийме на аудієнції президента України Володимира Зеленського у п'ятницю вранці у Ватикані, повідомила у середу пресслужба Святого Престолу", — йдеться в повідомленні.
Наразі пресслужба Святого Престолу не надала додаткових відомостей про теми або порядок денної зустрічі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у середу, 9 жовтня. Вони підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між двома державами.
Раніше Зеленський прокоментував створення плану перемоги України. Він каже, що це необхідно для посилення позиції країни на переговорах.
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