Зустріч Зеленського з Папою Римським відбудеться цього тижня

Папа Римський Франциск та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У п'ятницю, 11 жовтня, Папа Римський Франциск прийме Президента України Володимира Зеленського у Ватикані. Зустріч запланована в Апостольському палаці о 09:30 за місцевим часом.

Про це повідомило агентство ANSA, посилаючись на заяву пресслужби Святого Престолу.

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"Папа Римський Франциск прийме на аудієнції президента України Володимира Зеленського у п'ятницю вранці у Ватикані, повідомила у середу пресслужба Святого Престолу", — йдеться в повідомленні.

Наразі пресслужба Святого Престолу не надала додаткових відомостей про теми або порядок денної зустрічі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у середу, 9 жовтня. Вони підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між двома державами.

Раніше Зеленський прокоментував створення плану перемоги України. Він каже, що це необхідно для посилення позиції країни на переговорах.