Президент Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, они подписали соглашение о поддержке и сотрудничестве

Владимир Зеленский и Андрей Пленкович. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между двумя государствами.

Об этом Зеленский написал в Telegram в среду, 9 октября.

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Во время встречи Зеленский и Пленкович договорились об оборонной помощи и сотрудничестве, гуманитарном разминировании, реабилитации украинских детей и раненых воинов, восстановлении нашего государства и его европейской интеграции.

"Также сегодня подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между нашими государствами. Вместе будем развивать сотрудничество между нашими ОПК", — сообщил Зеленский.

Он добавил, что Хорватия продолжит предоставлять оборудование и делиться знаниями по гуманитарному разминированию.

"Благодарю Хорватию за каждое проявление поддержки нашего государства и людей, за то, что вы вместе с Украиной с начала российской агрессии в 2014 году", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский и Андрей Пленкович подписывают Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве. Фото: скриншот из видео Офиса президента

Ранее мы сообщали, что Зеленский в среду, 9 октября, прибыл с визитом в Хорватию. Он встретится не только с премьер-министром Андреем Пленковичем, но и с представителями других стран Балканского региона.

Напомним, премьер Хорватии Андрей Пленкович был с визитом в Киеве 11 сентября. Тогда он тоже встретился с Владимиром Зеленским. Они обсудили вопросы гуманитарного разминирования и послевоенного обновления Украины.