Президент Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, они подписали соглашение о поддержке и сотрудничестве

Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии — о чем договорились
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между двумя государствами.
Об этом Зеленский написал в Telegram в среду, 9 октября.
Встреча с премьер-министром Хорватии
Во время встречи Зеленский и Пленкович договорились об оборонной помощи и сотрудничестве, гуманитарном разминировании, реабилитации украинских детей и раненых воинов, восстановлении нашего государства и его европейской интеграции.
"Также сегодня подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между нашими государствами. Вместе будем развивать сотрудничество между нашими ОПК", — сообщил Зеленский.
Он добавил, что Хорватия продолжит предоставлять оборудование и делиться знаниями по гуманитарному разминированию.
"Благодарю Хорватию за каждое проявление поддержки нашего государства и людей, за то, что вы вместе с Украиной с начала российской агрессии в 2014 году", — подчеркнул президент.
Ранее мы сообщали, что Зеленский в среду, 9 октября, прибыл с визитом в Хорватию. Он встретится не только с премьер-министром Андреем Пленковичем, но и с представителями других стран Балканского региона.
Напомним, премьер Хорватии Андрей Пленкович был с визитом в Киеве 11 сентября. Тогда он тоже встретился с Владимиром Зеленским. Они обсудили вопросы гуманитарного разминирования и послевоенного обновления Украины.
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