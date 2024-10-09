Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, вони підписали угоду про підтримку і співробітництво

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії — про що домовилися
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Вони підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між двома державами.
Про це Зеленський написав у Telegram у середу, 9 жовтня.
Зустріч з прем'єр-міністром Хорватії
Під час зустрічі Зеленський і Пленкович домовилися про оборонну допомогу і співпрацю, гуманітарне розмінування, реабілітацію українських дітей і поранених воїнів, відбудову нашої держави та її європейську інтеграцію.
"Також сьогодні підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між нашими державами. Разом розвиватимемо співпрацю між нашими ОПК", — повідомив Зеленський.
Він додав, що Хорватія продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями з гуманітарного розмінування.
"Дякую Хорватії за кожен прояв підтримки нашої держави і людей, за те, що ви разом з Україною від початку російської агресії у 2014 році", — наголосив президент.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський у середу, 9 жовтня, прибув з візитом до Хорватії. Він зустрінеться не лише з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем, але і з представниками інших країн Балканського регіону.
Нагадаємо, прем'єр Хорватії Андрей Пленкович був з візитом у Києві 11 вересня. Тоді він теж зустрівся з Володимиром Зеленським. Вони обговорили питання гуманітарного розміновування та повоєнного відновлення України.
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