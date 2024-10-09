Війна в Україні — Гарріс просила Зеленського обрати собі наступника

Володимир Зеленський та Камала Гарріс. Фото: ОП

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 році Камала Гарріс просила президента України Володимира Зеленського обрати собі наступника, якщо його вб'ють чи візьмуть в полон. Це сталося під час Мюнхенської безпекової конференції.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на книгу Боба Вудворда "Війна".

Читайте також:

Що казала Гарріс Зеленському

"Гарріс переконувала Зеленського вдатися до дій на тлі військової загрози з боку Росії, зокрема — розробити план наступництва, який би забезпечив стабільність, якщо, за її словами, "вас захоплять у полон чи уб'ють"", — йдеться у матеріалі.

За словами журналістів, це трапилося під час Мюнхенської безпекової конференції.

Водночас попри неодноразові попередження український президент відкинув ідею про те, що Путін справді вторгнеться, навіть після того, як про це сказала йому Камала Гарріс і наголосила, що вторгнення неминуче.

Крім того, повідомляється, що теперішня кандидатка на посаду президента США так само намагалася підштовхнути президента Франції Еммануеля Макрона до подібних дій восени 2021 року, готуючись до того, що, за словами розвідки США, буде значним військовим актом Росії проти України.

Нагадаємо, у травні СБУ викрила мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Володимира Зеленського. Також ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.