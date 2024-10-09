Война в Украине — Харрис просила Зеленского выбрать себе преемника

Владимир Зеленский и Камала Харрис. Фото: ОП

Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Камала Харрис просила президента Украины Владимира Зеленского выбрать себе преемника, если его убьют или возьмут в плен. Это произошло во время Мюнхенской конференции безопасности.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на книгу Боба Вудворда "Война".

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"Харрис убеждала Зеленского прибегнуть к действиям на фоне военной угрозы со стороны России, в частности разработать план преемственности, обеспечивающий стабильность, если, по ее словам, "вас захватят в плен или убьют", — говорится в материале.

По словам журналистов, это произошло во время Мюнхенской конференции безопасности.

В то же время, несмотря на неоднократные предупреждения, украинский президент отверг идею о том, что Путин действительно вторгнется, даже после того, как об этом сказала ему Камала Гаррис и подчеркнула, что вторжение неизбежно.

Кроме того, сообщается, что нынешняя кандидатка на пост президента США также пыталась подтолкнуть президента Франции Эммануэля Макрона к подобным действиям осенью 2021 года, готовясь к тому, что, по словам разведки США, будет значительным военным актом России против Украины.

Напомним, в мае СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ России, готовивших убийство Владимира Зеленского. Также враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников.