Зеленський 9 жовтня прибув з візитом до Хорватії

Володимир Зеленський з візитом в Хорватії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у середу, 9 жовтня, прибув з візитом до Хорватії. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем та представниками інших країн регіону.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram.

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Володимир Зеленський з візитом в Хорватії

У середу Зеленський прибув до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна — Південно-Східна Європа". Також він зустрінеться там з політичним керівництвом країни та іншими представниками.

Володимир Зеленський з візитом в Хорватії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський з візитом в Хорватії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський з візитом в Хорватії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський повідомив, що разом з прем'єром Пленковичем він говоритиме про продовження оборонної співпраці, реабілітацію українських воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.

"На саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" обговоримо міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, наше спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО", — зазначив президент.

Нагадаємо, прем'єр Хорватії Андрей Пленкович був з візитом у Києві 11 вересня. Тоді він теж зустрівся з Володимиром Зеленським. Вони обговорили питання гуманітарного розміновування та повоєнного відновлення України.