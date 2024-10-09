Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський приїхав до Хорватії — з ким зустрінеться та про що говоритиме arrow

Зеленський приїхав до Хорватії — з ким зустрінеться та про що говоритиме

9 жовтня 2024 13:08
Карина Приходько - Редактор
Зеленський 9 жовтня прибув з візитом до Хорватії
Володимир Зеленський з візитом в Хорватії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський у середу, 9 жовтня, прибув з візитом до Хорватії. Він зустрінеться з  прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем та представниками інших країн регіону.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram. 

Читайте також:

Володимир Зеленський з візитом в Хорватії

У середу Зеленський прибув до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна — Південно-Східна Європа". Також він зустрінеться там з політичним керівництвом країни та іншими представниками.

Зеленський в Хорватії
Володимир Зеленський з візитом в Хорватії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський приїхав в Хорватію
Володимир Зеленський з візитом в Хорватії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський з візито в Хорватії
Володимир Зеленський з візитом в Хорватії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський повідомив, що разом з прем'єром Пленковичем він говоритиме про продовження оборонної співпраці, реабілітацію українських воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України. 

"На саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" обговоримо міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, наше спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО", — зазначив президент. 

Нагадаємо, прем'єр Хорватії Андрей Пленкович був з візитом у Києві 11 вересня. Тоді він теж зустрівся з Володимиром Зеленським. Вони обговорили питання гуманітарного розміновування та повоєнного відновлення України.

Володимир Зеленський переговори Хорватія війна в Україні візит

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:32 У Львові пролунали вибухи — свідки показали відео та розповіли про підрив гранат

00:30 Як шукають тих, хто не оновив дані до 16 липня — коментар ТЦК

00:12 Взимку Україна буде зі світлом, але є головна умова — в Міненерго заявили яка

00:07 Повітряна тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

9 жовтня 2024

23:55 На Закарпатті судили чоловіка за допомогу ухилянтам — чому його не покарали

23:54 В Євросоюзі погодили кредит для України — журналіст назвав суму

23:50 У закладі Одеси вмикають пісні російського гурту, який підтримав війну

23:31 В Укрпошті відповіли, скільки повісток вже передали в доставку

23:26 В Харків прийде потепління — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

23:02 Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини — є загиблі та поранені

00:32 У Львові пролунали вибухи — свідки показали відео та розповіли про підрив гранат

00:30 Як шукають тих, хто не оновив дані до 16 липня — коментар ТЦК

00:12 Взимку Україна буде зі світлом, але є головна умова — в Міненерго заявили яка

00:07 Повітряна тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

9 жовтня 2024

23:55 На Закарпатті судили чоловіка за допомогу ухилянтам — чому його не покарали

23:54 В Євросоюзі погодили кредит для України — журналіст назвав суму

23:50 У закладі Одеси вмикають пісні російського гурту, який підтримав війну

23:31 В Укрпошті відповіли, скільки повісток вже передали в доставку

23:26 В Харків прийде потепління — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

23:02 Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини — є загиблі та поранені

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

Text

21:28 Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

Text

17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Text

12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Text

08:00 Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2024
Text

23:10 Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

Text

22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

2 жовтня 2024

23:56 Пенсії учасникам бойових дій — який принцип нарахування

26 вересня 2024

06:52 Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників