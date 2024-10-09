Зеленский 9 октября прибыл с визитом в Хорватию

Владимир Зеленский с визитом в Хорватии. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 октября, прибыл с визитом в Хорватию. Он встретится с премьер-министром Андреем Пленковичем и представителями других стран региона.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram.

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Владимир Зеленский с визитом в Хорватии

В среду Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина — Юго-Восточная Европа". Также он встретится с политическим руководством страны и другими представителями.

Владимир Зеленский с визитом в Хорватии. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский с визитом в Хорватии. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский с визитом в Хорватии. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский сообщил, что вместе с премьером Пленковичем он будет говорить о продлении оборонного сотрудничества, реабилитации украинских воинов, раненых на передовой, а также о восстановлении Украины.

"На саммите в формате "Украина плюс 12 стран" обсудим международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира, наше совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности, а также взаимодействие на пути к Евросоюзу и НАТО", — отметил президент.

Напомним, премьер Хорватии Андрей Пленкович был с визитом в Киеве 11 сентября. Тогда он тоже встретился с Владимиром Зеленским. Они обсудили вопросы гуманитарного разминирования и послевоенного обновления Украины.