Встреча Зеленского с Папой Римским состоится на этой неделе

Папа Римский Франциск и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В пятницу, 11 октября, Папа Римский Франциск примет Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане. Встреча запланирована в Апостольском дворце в 09:30 по местному времени.

Об этом сообщило агентство ANSA, опираясь на заявление пресс-службы Святого Престола.

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"Папа Римский Франциск примет на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского в пятницу утром в Ватикане, сообщила в среду пресс-служба Святого Престола", — говорится в сообщении.

В настоящее время пресс-служба Святого Престола не предоставила дополнительных сведений о темах или повестке дневной встречи.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в среду, 9 октября. Они подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между двумя государствами.

Ранее Зеленский прокомментировал создание плана победы Украины. Он говорит, что это нужно для усиления позиции страны на переговорах.