Встреча Зеленского с Папой Римским состоится на этой неделе

Зеленский встретится с Папой Римским — известна дата
В пятницу, 11 октября, Папа Римский Франциск примет Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане. Встреча запланирована в Апостольском дворце в 09:30 по местному времени.
Об этом сообщило агентство ANSA, опираясь на заявление пресс-службы Святого Престола.
Встреча Зеленского с Папой Римским
"Папа Римский Франциск примет на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского в пятницу утром в Ватикане, сообщила в среду пресс-служба Святого Престола", — говорится в сообщении.
В настоящее время пресс-служба Святого Престола не предоставила дополнительных сведений о темах или повестке дневной встречи.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в среду, 9 октября. Они подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между двумя государствами.
Ранее Зеленский прокомментировал создание плана победы Украины. Он говорит, что это нужно для усиления позиции страны на переговорах.
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