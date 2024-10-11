Зеленский представит Шольцу План победы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он планирует представить ему украинский План победы.

Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии в пятницу, 11 октября.

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Встреча Зеленского с Шольцом

Зеленский заявил, что хотелось бы окончить войну не позже 2025 года. Он подчеркнул, что План победы — это мост для проведения Саммита мира, который "поставит точку в войне".

"Этот План — не замена нашей мирной инициативе, а чтобы усилить позиции Украины ради приближения к миру", — пояснил глава государства.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что вступление в НАТО является одним из ключевых пунктов Плана победы. Он отметил, что партнеры не должны относиться к этому вопросу с недоверием.

Ранее Зеленский отметил, что текущая ситуация на фронте открывает возможность для активных действий. По его словам, это может привести к завершению войны в Украине в 2025 году.