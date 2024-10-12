Михайло Подоляк заявив, що План перемоги невдовзі презентують українцям

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

План перемоги України у війні з Росією вже презентували у США та кількох столицях Європи. Невдовзі з ним ознайомляться й українці.

Про це в суботу, 12 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Що відомо про презентацію Плану перемоги України

На думку Подоляка, Президент України Володимир Зеленський проведе презентацію найближчими днями. Основні акценти Плану перемоги вже зрозумілі, однак йтиметься про деталі щодо програми примусу та її важливості.

"Щодо ширшої презентації для України, я думаю, що це питання днів. Чому? Тому що це важливо розуміти, на якому етапі війни, що робимо. Я думаю, що президент достатньо ефективно цю презентацію проведе", — зазначив представник Офісу Президента.

Також Подоляк додав, що партнерам вже повідомили про основні напрямки Плану перемоги.

"Усе, що стосується політичного примусу, дипломатичного, економічного, військового. Зрозуміло, що деталі, математичні додатки, вони будуть у партнерів... Ті, хто приймає безпосередні рішення щодо надання цієї зброї, наприклад, або надання тих чи інших юридичних дозволів, оформлення юридичних складових", — пояснив радник керівника Офісу Президента.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 7 жовтня Володимир Зеленський повідомив про початок роботи над військовими та військово-політичними аспектами Плану перемоги. Також Президент України зазначив, що незабаром щодо цього має бути звіт від української делегації у Вашингтоні.

Раніше Михайло Подоляк назвав умови, за яких війна в Україні може затягнутися на довгі роки. На його думку, це станеться, якщо росіяни лишатимуться на окупованих територіях.