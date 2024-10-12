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В Офисе Президента анонсировали презентацию Плана победы украинцам

12 октября 2024 23:40
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Михаил Подоляк заявил, что План победы вскоре представят украинцам
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

План победы Украины в войне с Россией уже представили в США и нескольких столицах Европы. Вскоре с ним ознакомятся и украинцы.

Об этом в субботу, 12 октября, в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Что известно о презентации Плана победы Украины

По мнению Подоляка, Президент Украины Владимир Зеленский проведет презентацию в ближайшие дни. Основные акценты Плана победы уже понятны, однако речь пойдет о деталях программы принуждения и ее важности.

"Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно понимать, на каком этапе войны, что делаем. Я думаю, что президент достаточно эффективно эту презентацию проведет", — отметил представитель Офиса Президента.

Также Подоляк добавил, что партнерам уже сообщили об основных направлениях Плана победы.

"Все, что касается политического принуждения, дипломатического, экономического, военного. Понятно, что детали, математические приложения, они будут у партнеров... Те, кто принимает непосредственные решения касательно предоставления этого оружия, например, или предоставления тех или иных юридических разрешений, оформления юридических составляющих", — объяснил советник руководителя Офиса Президента.

Напомним, в вечернем обращении 7 октября Владимир Зеленский сообщил о начале работы над военными и военно-политическими аспектами Плана победы. Также Президент Украины отметил, что вскоре по этому поводу должен быть отчет украинской делегации в Вашингтоне.

Ранее Михаил Подоляк назвал условия, при которых война на Украине может затянуться на долгие годы. По его мнению, это произойдет, если россияне будут оставаться на оккупированных территориях.

Владимир Зеленский Офис президента Михаил Подоляк война в Украине План победы Украины

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