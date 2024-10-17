План победы Украины — что говорит Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

НАТО рассмотрело и учло разработанный Украиной План победы, но еще много деталей этой инициативы нужно обсудить. Альянс поддерживает для этого тесные связи с Киевом.

Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, пишет Associated Press.

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Рютте подчеркнул, что украинский План победы содержит много аспектов, включая политические и военные вопросы. По его словам, их необходимо обсудить с украинской стороной, чтобы понять, что можно реализовать.

В то же время, генсек подчеркнул, что он поддерживает тесные связи с Киевом и союзниками, чтобы "оценить возможные шаги по оказанию помощи Украине".

При этом Рютте отказался раскрыть детали предстоящих обсуждений с Украиной. Он подчеркнул, что в настоящее время главной задачей является предоставление Украине помощи для возвращения территорий и укрепления позиций перед предстоящими мирными переговорами.

Напомним, 16 октября Президент Украины Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде. На слушание плана пришло все военно-политическое руководство Украины. Присутствовали даже Сырский, Буданов и Малыш.

Во время своего выступления глава государства также назвал сроки завершения войны. Однако, по его словам, это возможно, только если План победы поддержат партнеры Украины.