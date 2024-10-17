План перемоги — у Міноборони Швеції та Естонії виступили з заявами

Швеція та Естонія прокоментували План перемоги України — ексклюзивне відео
Швеція підтримує План перемоги України та її майбутнє членство в НАТО. Проте вступ до Альянсу поки не на часі.
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляють Новини.LIVE.
Позиція Швеції
Йонсон зазначив, що План перемоги буде обговорюватися на вечірній зустрічі у Брюсселі.
"Україна на незворотньому шляху до повноправного членства в НАТО, що дуже важливо. Нам є чому повчитися в України, коли йдеться про оборонні інновації. І Україна також має сильні Збройні сили", — сказав міністр оборони Швеції.
Однак, за його словами, вступ України до Альянсу "поки що не на часі, оскільки країна перебуває у стані війни".
Йонсон додав, що План перемоги буде обговорюватися на вечірній зустрічі у Брюсселі.
Що кажуть в Естонії
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур на пресконференції у Брюсселі зазначив, що планує обговорити деталі Плану перемоги з Президентом України Володимиром Зеленським та головою оборонного відомства Рустемом Умєровим.
Він сподівається, що План перемоги буде втілений не лише на папері, а й у реальних діях
"Сподіваюся, що нам вдасться збільшити і прискорити допомогу Україні", — сказав Певкур.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вирушив до Брюсселя для участі в спеціальному засіданні Європейської ради на рівні лідерів країн. Там глава держави представить План перемоги.
За словами Зеленського, якщо партнери підтримають План перемоги — Україна може завершити війну не пізніше наступного року.
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