План перемоги — у Міноборони Швеції та Естонії виступили з заявами

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Фото: Новини.LIVE

Швеція підтримує План перемоги України та її майбутнє членство в НАТО. Проте вступ до Альянсу поки не на часі.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Позиція Швеції

Йонсон зазначив, що План перемоги буде обговорюватися на вечірній зустрічі у Брюсселі.

"Україна на незворотньому шляху до повноправного членства в НАТО, що дуже важливо. Нам є чому повчитися в України, коли йдеться про оборонні інновації. І Україна також має сильні Збройні сили", — сказав міністр оборони Швеції.

Однак, за його словами, вступ України до Альянсу "поки що не на часі, оскільки країна перебуває у стані війни".

Йонсон додав, що План перемоги буде обговорюватися на вечірній зустрічі у Брюсселі.

Що кажуть в Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур на пресконференції у Брюсселі зазначив, що планує обговорити деталі Плану перемоги з Президентом України Володимиром Зеленським та головою оборонного відомства Рустемом Умєровим.

Він сподівається, що План перемоги буде втілений не лише на папері, а й у реальних діях

"Сподіваюся, що нам вдасться збільшити і прискорити допомогу Україні", — сказав Певкур.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вирушив до Брюсселя для участі в спеціальному засіданні Європейської ради на рівні лідерів країн. Там глава держави представить План перемоги.

За словами Зеленського, якщо партнери підтримають План перемоги — Україна може завершити війну не пізніше наступного року.