План победы — в Минобороны Швеции и Эстонии выступили с заявлениями

Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Фото: Новини.LIVE

Швеция поддерживает План победы Украины и ее будущее членство в НАТО. Однако вступление в Альянс пока не ко времени.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщают Новини.LIVE.

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Позиция Швеции

Йонсон отметил, что План победы будет обсуждаться на вечерней встрече в Брюсселе.

"Украина на необратимом пути к полноправному членству в НАТО, что очень важно. Нам есть чему поучиться у Украины, когда речь идет об оборонных инновациях. И у Украины также есть сильные Вооруженные силы", — сказал министр обороны Швеции.

Однако, по его словам, вступление Украины в Альянс "пока не актуально, поскольку страна находится в состоянии войны".

Йонсон добавил, что План победы будет обсуждаться на вечерней встрече в Брюсселе.

Что говорят в Эстонии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур на пресс-конференции в Брюсселе отметил, что планирует обсудить детали Плана победы с Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой оборонного ведомства Рустемом Умеровым.

Он надеется, что План победы будет воплощен не только на бумаге, но и в реальных действиях.

"Надеюсь, что нам удастся увеличить и ускорить помощь Украине", — сказал Певкур.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Брюссель для участия в специальном заседании Европейского совета на уровне лидеров стран. Там глава государства представит План победы.

По словам Зеленского, если партнеры поддержат План победы — Украина может завершить войну не позже следующего года.