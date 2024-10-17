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Зеленский представил План победы на саммите Евросоюза – видео

17 октября 2024 12:34
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Зеленский на саммите Евросоюза представил План победы Украины — главные заявления
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В четверг, 17 октября, Президент Владимир Зеленский в Брюсселе на специальном заседании Европейского совета представил План победы Украины. Мероприятие проходило на уровне лидеров стран.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Зеленский представил План победы

Представляя План победы, Зеленский подчеркнул, что есть тайные разделы этого документа, которые носят чувствительный характер. Именно они требуют скорейшей помощи.

Глава государства уточнил, что План победы является мостом к успешному Саммиту мира.

"Россия будет вынуждена пойти по дипломатическому пути только тогда, когда когда поймет, что не достигнет ничего силой. Этот План как раз о том, что для этого нужно", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что одним из главных аргументов, чтобы остановить войну, станет приглашение Украины в НАТО.

"Факт немедленного приглашения Украины вступить в НАТО будет решающим. Оно будет символизировать не только НАТО — оно покажет неизбежность европейской интеграции Украины и неоспоримый путь демократии в Украине", — сказал Зеленский.

Украинский лидер отдельно отметил, что если страны сейчас поддержат План победы, то Украина может завершить войну не позже следующего года.

Зеленский также добавил, что Украина предлагает ключевым партнерам заключить специальное соглашение о защите критически важных ресурсов Украины.

Президент напомнил и об успешном Саммите мира этим летом, который поддержали более 100 стран, и анонсировал второе такое мероприятие для завершения войны. Он подчеркнул, что уже проведено пять встреч по реализации пунктов Формулы мира, и в ноябре будет представлен соответствующий документ.

Что известно о Плане победы

Президент Владимир Зеленский 16 октября выступил в Верховной Раде и представил План победы Украины. Парламент единогласно и полностью поддержал его.

Этот план состоит из пяти пунктов:

Первый пункт — приглашение Украины в НАТО.

Второй пункт — снятие ограничений на удары западными ракетами по военным объектам России.

Третий пункт — размещение в Украине неядерного стратегического пакета сдерживания.

Четвертый пункт — совместная защита и инвестирование в добычу ценных ресурсов для экономического роста.

Пятый пункт — рассчитан на послевоенное время. Зеленский отметил, что у Украины будет большой и опытный военный контингент.

Ранее министр обороны Швеции заявил, что поддерживает План победы Украины и ее будущее членство в НАТО. Однако вступление в Альянс пока не ко времени.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Альянс рассмотрел и учел разработанный Украиной План победы, но еще много деталей этой инициативы нужно обсудить .

Владимир Зеленский План победы Украины президент ЕС НАТО

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